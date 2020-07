DIF-Sommertour: Das Programm zur 3. Woche

Seit 10 Tagen ist das Donauinselfest als #dif20 Tourbus in ganz Wien unterwegs. Für die 3. Woche gibt es nun neue Acts. Hier finden Sie das Programm.

"Die Tour läuft gut an und wir bekommen von den Menschen vor Ort sehr positiven Zuspruch. Nach den Erfahrungswerten der ersten Tage und in Abstimmung mit unserem COVID-19-Beirat können wir nun freitags nicht nur die Acts der nächsten Tage ankündigen, sondern auch die konkreten Spieltage und Bezirke, in denen wir unterwegs sind. Die ganz genauen Orte erfahren Fans und Interessierte immer kurz vor den Pop-ups über unsere Social Media-Kanäle und die dabei!-App", so Donauinselfest-Verantwortlicher Thomas Waldner.

Weitere Acts für die #dif20 Bustour durch Wien

In den letzten Tagen überraschte der #dif20 Tourbus die Stadtbewohner quer über die Wienkarte von Döbling bis Rudolfsheim-Fünfhaus. Am Freitag geht es weiter mit Stopps in Wien Simmering und der Leopoldstadt und zwar mit der Austropop-Coverband Kraut & Ruam. Am Sonntag, den 12. Juli, ist Virginia Ernst in Hietzing und in der Donaustadt unterwegs und Nathan Trent am Montag, den 13. Juli, in der Inneren Stadt, Wieden und Margareten. Weitere Acts der nächsten Woche sind: TheFreeMenSingers, Kutscher‘s Blues Band, Viech und Thorsteinn Einarsson und Nina-Sofie Berghammer.

#dif20 Sommertour: Neue Acts mit Datum und Bezirken Die #dif20 Sommertour bringt mit insgesamt 100 Acts im Rahmen von 240 Pop-up-Konzerten die gesamte Programm- und Themenvielfalt des Donauinselfests in alle Wiener Bezirke. Wie jeden Freitag, werden heute neue Acts des musikalisch bunt gemischten Programms bekannt gegeben. Das gesamte Line-up wird bis Ende August veröffentlicht.

Das Programm der DIF-Sommertour in der 3. Woche

Die Acts der nächsten Tage (vorbehaltlich kurzfristiger, beispielsweise wetterbedingter Veränderungen)*

10. Juli 2020: Kraut & Ruam , unterwegs in Wien Simmering und der Leopoldstadt

, unterwegs in Wien Simmering und der Leopoldstadt 11. Juli 2020: wetterbedingt keine Tour

12. Juli 2020: Virginia Ernst , unterwegs in Hietzing und in der Donaustadt

, unterwegs in Hietzing und in der Donaustadt 13. Juli 2020: Nathan Trent , unterwegs in der Inneren Stadt, Wieden und Margareten

, unterwegs in der Inneren Stadt, Wieden und Margareten 14. Juli 2020: TheFreeMenSingers , unterwegs in Hietzing und Liesing

, unterwegs in Hietzing und Liesing 15. Juli 2020: Kutscher‘s Blues Band , unterwegs in der Leopoldstadt und Brigittenau

, unterwegs in der Leopoldstadt und Brigittenau 16. Juli 2020: Viech , unterwegs in Simmering und Favoriten

, unterwegs in Simmering und Favoriten 17. Juli 2020: Thorsteinn Einarsson , unterwegs in Ottakring, Rudolfsheim-Fünfhaus und Meidling

, unterwegs in Ottakring, Rudolfsheim-Fünfhaus und Meidling 18. Juli 2020: Nina-Sofie Berghammer, unterwegs in Döbling

#dif20 Tourbus-Crew mit Goodies