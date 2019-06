DIF Auftakt: Viel Musik und viele Maikäfer

Freitagabend waren unter anderem die Folkshilfe und der Rapper Jugo Ürdens beim Donauinselfest zu Gast. Doch nicht nur Menschen waren auf der Insel unterwegs, auch zahlreiche Maikäfer ließen sich blicken.

So reichhaltig ist Österreich - und das Spektrum des Donauinselfestes: Ein Rapper mit serbisch-mazedonischen Wurzeln und (inzwischen) rot-weiß-roter Staatsbürgerschaft sowie die Folkshilfe, also jene heimische Band, die ländlichen Musiktraditionen und damit auch der Quetschn frönt, waren am Freitagabend auf der Megaparty zu Gast. Genauso wie viele lustige Maikäfer.