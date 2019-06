DIF 2019: Bürgermeister Ludwig und Regierungsteam besuchen Inselfest

Freitagnachmittag waren der Wiener Bürgermeister und das Regierungsteam bei der Donauinsel vor Ort.

In Wien hat am Freitag das 36. Donauinselfest begonnen - bei nahezu perfekten Bedingungen. Den bereits zahlreich erschienen Besuchern lachte die Sonne, die Temperaturen waren sommerlich. Auch die hohe Politik war beim Auftakt mit dabei. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) absolvierte am Nachmittag den obligatorischen Rundgang.