Diese Ziele vereinbarte der Klimarat

Der Klimarat hat ein paar Ziele vereinbart, damit eine Erfolgsbewertung des Projekts möglich ist.

Der Klimarat der Bürgerinnen und Bürger hat am Auftakt-Wochenende bereits erste Beschlüsse gefasst. Es wurde ein "Wirkungsmanifest" verabschiedet, auch Ziele wurden vereinbart, wie es am Sonntag in einer Mitteilung hieß. Der nächste Termin steht ebenfalls schon fest. Nach der ersten Runde in Wien wird am 26. und 27. Februar in Salzburg beraten.