Diese Strafen drohen bei Fahrerflucht in Österreich

Laut Unfallstatistik wurden im vergangenen Jahr die meisten Fahrerflüchtigen in Wien registriert. Je nach Schwere des Delikts droht dafür in Österreich eine Verwaltungs- oder sogar Freiheitsstrafe.

Im Jahr 2020 ereigneten sich in Österreich insgesamt 1.852 Unfälle mit Fahrerflucht und Personenschaden, dabei verletzten sich 2.090 Personen. Die meisten Fahrerflüchtigen wurden dabei in Wien (501), in der Steiermark (284) und in Niederösterreich (282) registriert - die wenigsten gab es im Burgenland (31). Neun Menschen kamen ums Leben.