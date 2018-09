Diese Stargäste kommen zur Vienna Comic Con 2018

Am 17. und 18. November ist es wieder soweit: Die Comic Con findet in Wien statt. Alle Stargäste im Überblick findet ihr hier.

Eine Batman-Legende und “The Governor” haben sich für die VIECC Vienna Comic Con angekündigt: Neal Adams, der gemeinsam mit dem Autor Dennis O’Neil in den siebziger Jahren Batman quasi neu erfunden hat, sowie “The Walking Dead”-Schauspieler David Morrissey werden sich bei der Veranstaltung am 17. und 18. November in der Messe Wien den Fans “stellen”.