Diese Orte knackten mit 24,2 Grad den Temperatur-Rekord im Februar

Der 28. Februar 2019 geht als wärmster Februartag der Messgeschichte ein. In gleich zwei Orten wurde der bisherige Temperatur-Rekord Österreichs gebrochen.

In Güssing (Burgenland) und Deutschlandsberg (Steiermark) wurde am Donnerstag mit 24,2 Grad der österreichische Temperaturrekord für den Monat Februar geknackt. Diesen hielt bislang Bruck an der Mur mit 23,6 Grad aus dem Jahre 1960. Laut dem Wetterdienst Ubimet geht der 28. Februar 2019 somit als wärmster Februartag in Österreichs Messgeschichte ein.

Noch nie so warmer Februartag in Österreich

Die 24,2 Grad sind auch gleichzeitig neue Bundesland-Rekorde für das Burgenland (bisher Glashütten mit 21,8 Grad am 25. Februar 1990) und die Steiermark. Auch in Tirol gab es einen neuen Landesrekord mit 21,5 Grad, gemessen an der Universität Innsbruck. Hier bestand der bisherige Rekord nur rund zwei Jahre: 21,3 Grad wurden in Jenbach (Bezirk Schwaz) erst am 23. Februar 2017 gemessen.