Diese Airlines sind bei Verspätungen Spitzenreiter

Immer wieder kommt es im Flugsommer 2019 zu Verspätungen oder gar Annullierungen. Welche Fluggesellschaften dabei die Nase vorne haben, erfahren Sie hier.

Ranking: Verspätungen im Flugsommer 2019

Die meisten Verspätungen (23.701 Flüge) sowie Annullierungen (397) wies in den vergangenen 30 Tagen die Airline Easyjet auf, berichtete das Verbraucherschutzportal FairPlane am Dienstag in einer Aussendung.