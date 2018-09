Vienna Night Run: Sperren und Einschränkungen am Wiener Ring und Franz-Josefs Kai

Am Wiener Ring und am Franz-Josefs Kai ist mit Verzögerungen und Sperren zu rechnen.

Am Abend kommt es am Wiener Ring und am Franz-Josefs-Kai zu Sperren aufgrund des Vienna Night Run. Planen Sie Verzögerungen ein.

Am Dienstag, den 25. September 2018, findet der Vienna Night Run in der Wiener Innenstadt statt. Somit kommt es zu Sperren am Ring und am Franz-Josefs-Kai, so verläuft auch die Laufstrecke, zwischen 19:20 bis 22:30. Durch die Veranstaltung, können Verzögerungen entstehen. Hier finden Sie einen Überblick über alle Sperren. Es wird geraten, Ausweichstrecken zu nutzen.

Zu Verzögerungen kommt es auf den Zufahrten in die Innenstadt wie etwa Zweierlinie, Untere und Obere Donaustraße, Praterstraße, Roßauer Lände, Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, Wiedner Hauptstraße, Rechte Wienzeile, Burggasse oder Währinger Straße.

Die Öffis beim Vienna Night Run im Überblick ab 18.30 Uhr:

Linie 71: fährt nur zwischen Zentralfriedhof 3.Tor und Schwarzenbergplatz.

ab 18.50 Uhr:

Linie 1: fährt ab Kliebergasse über die Linien 18 und O zur Prater Hauptallee und über Franz Josefs Kai – Börse – Franz Josefs Kai – Linien O und 18 zurück zum Stefan-Fadinger-Platz.

Line 2: fährt nur zwischen Dornbach und Ring, Volkstheater (über die Gleisverbindung Reichsratsstraße), bzw. zwischen Friedrich-Engels-Platz und Praterstern (über Heinestraße – Mühlfeldgasse – Nordbahnstraße).

Linie D: fährt nur zwischen Nußdorf und Börse bzw. Hauptbahnhof und Schwarzenbergplatz.

ab 19.00 Uhr:

Die Linien 1A, 2A und 3A werden eingestellt

ab 19.15 Uhr:

Linie 31: fährt nur zwischen Stammersdorf und Klosterneuburger Straße / Wallensteinstraße.

ab 19.30 Uhr

Linie 74A: fährt nur zwischen St. Marx und Landstraßer Hauptstraße / lnvalidenstraße.