Diebstahlserie in Wiener Supermärkten: Wiener Polizei sucht Quartett

Zwischen Mitte April und Ende Juli 2019 kam es in zwei Wiener Bezirken zu mindestens vier Taschendiebstählen in Supermärkten. Vier Verdächtige werden nun in Zusammenhang mit diesen Fällen polizeilich gesucht.

Vier bislang unbekannte Personen - drei Frauen und ein Mann - stehen im Verdacht, mindestens vier Taschendiebstähle in Supermarktfilialen begangen zu haben. Die Delikte ereigneten sich in der Vorgartenstraße in der Leopoldstadt sowie in der Gewerbeparkstraße und der Donaufelderstraße in Wien-Donaustadt.

Diebstähle: Wiener Polizei sucht vier Verdächtige