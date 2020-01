Diebstahlserie in Wien: Polizei schnappt sechs Verdächtige

Die Polizei konnte gestern sechs Männer festnehmen, die mehrere Diebstähle in Wien durchgeführt haben sollen. Die Männer wurden festgenommen.

Die Wiener Polizei beobachteten am Dienstagvormittag im Zuge einer zivilen Schwerpunktaktion drei Männer, wie sie in der Favoriten Straße und Viktor-Adler-Markt in Wien-Favoriten die Geldbörse zweier Passantinnen stahlen. Dabei beobachtete ein Mann die Opfer, der zweite deckte die Tat mit seinem Körper ab und der Dritte führte die Tat aus.