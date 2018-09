Diebstahl in Wiener City: Festnahme in Madrid

Nachdem ein 39-jähriger Mann im März 2016 einen Einbruch in der Wiener Innenstadt begannen haben soll, wurde er nun in die Justizhaftanstalt überstellt.

Ein 39-jähriger Mann wurde am 23. März 2016 von Ermittlern des Landeskriminalamts Wiens festgenommen. Es bestand der Verdacht auf Einbruchsdiebstahl am Wiener Stubenring. Er soll in eine Dachgeschosswohung eingebrochen sein und dort Gegenstände im Wert von knapp einer halben Million Euro erbeutet haben. Durch einen europäischen Haftbefehl wurde der Mann von Madrid nach Wien gebracht und nun in die Justizanstalt überstellt. Bei den Vernehmungen machte der Mann keine Angaben.