Diebstahl in Perchtoldsdorf: Fahndung nach Mann

Ein 79-jähriger Mann wurde Anfang September in Perchtoldsdorf bestohlen. Die Polizei sucht nun mit Fahndungsfotos nach dem Verdächtigen.

Ein 79-jähriger, gehbehinderter Mann aus dem Bezirk Mödling parkte sich mit seinem Pkw am 9. September 2021, gegen 09.35 Uhr, auf dem Parkplatz vor einer Wohnhausanlage im Stadtgebiet von Perchtoldsdorf ein und ging anschließend zu Fuß in Richtung der Wohnhausanlage. Dabei wurde er von einem bisher unbekannten Täter angesprochen und nach dem Weg befragt.

Kuvert mit Bargeld gestohlen

Während der Täter das Opfer mit einer Straßenkarte ablenkte, griff dieser in die Brusttasche des Opfers und stahl ein Kuvert mit Bargeld in der Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages. Der 79-Jährige behob davor das Bargeld in einer Bankfiliale in 1230 Wien und fuhr anschließend direkt nach Hause. Es besteht der Verdacht, dass das Opfer bereits bei der Geldbehebung vom Täter beobachtet wurde.