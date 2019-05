Diebstahl aus zwei Opferstöcken an einem Tag: Zwei Festnahmen in Wien

Am Montag wurden die Opferstöcke zweier Wiener Kirchen unabhängig voneinander zum Ziel von Diebstählen. Unbekannte Täter machten sich an diesen zu schaffen und stahlen Bargeld daraus.

In einer Kirche in der Florianigasse in der Wiener Josefstadt bemerkte ein Zeuge am Montagnachmittag gegen 13:45 Uhr, wie ein Mann Münzen aus dem Schlitz des Sammelbehältnisses angelte.

Festnahmen nach Opferstock-Diebstählen Einschreitende Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen, einen 49-jährigen Bulgaren, noch im Kirchengebäude auf frischer Tat ertappen und festnehmen. In seinem Gewahrsam wurden Münzen in zweistelligem Gesamtwert aufgefunden. Der Mann befindet sich in Haft.