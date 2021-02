Diebstahl auf Tankstelle in NÖ: Hinweise erbeten

Am 28. September 2020 wurde aus einem unversperrten Pkw auf einer Tankstelle in Perchtoldsdorf Geld gestohlen. Hinweise werden erbeten.

Ein bisher noch unbekannter Täter sollen am 28. September 2020 einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag aus einem unversperrten Pkw auf einer Tankstelle in Perchtoldsdorf gestohlen haben. Das Opfer hatte den Geldbetrag zuvor bei einer Bank in Wien behoben und dürfte dabei beobachtet worden sein.