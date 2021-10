Diebstähle: Frauen-Trio ließ in St. Pölten Zirkusutensilien mitgehen

Ein ungewöhnlicher Diebstahlsfall wurde von der Polizei in St. Pölten aufgeklärt: Drei junge Frauen im Alter von 17 bis 24 Jahren haben zahlreiche Utensilien aus einem Zirkuszelt mitgehen lassen.

Ungewöhnlicher Zirkus-Coup: Trio schlug in St. Pölten zu

Gestohlen worden waren die Utensilien in der Nacht auf den 5. Juli aus einen Zirkuszelt in der Landeshauptstadt. Der Polizeiinspektion St. Pölten-Spratzern wurde dann am Dienstag der Vorwoche der Fund von Bekleidungsstücken in einer Wohnhausanlage angezeigt. Das Gewand wurde dem ungewöhnlichen Zirkus-Coup zugeordnet.