Diebsduo in NÖ gefasst: Polizei sucht weitere Opfer

Nachdem zwei Männer mehrere Diebes- und Einbruchstouren in Niederösterreich unternommen haben, konnten die Verdächtigen festgenommen werden. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen und Opfern.

Zwei Männer im Alter von 26 und 35 Jahren sollen im Bezirk Bruck an der Leitha mehrere Diebes- und Einbruchstouren unternommen haben. Die Slowaken haben dabei laut Polizei unter anderem 250 Liter Diesel aus einem Lkw abgezapft und das Kennzeichen des Lastwagens mitgenommen. Beim Versuch, ein Damenfahrrad zu stehlen, klickten schließlich für die beiden in Scharndorf die Handschellen.

Diebseduo soll vier Diebstähle und mehrere Einbrüche in NÖ begangen haben



Vom 24. Juni an bis zur Festnahme am 11. Juli soll das Duo mindestens vier Diebstähle, ebenso viele Einbrüche sowie eine Urkundenunterdrückung begangen haben. Der Gesamtschaden liegt im oberen vierstelligen Eurobereich, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch in einer Aussendung. Zu Werke gingen die beiden Slowaken demnach etwa in einem Baucontainer und in Garagen, die sie aufbrachen. Werkzeuge, Baumaterial, drei Rasenmäher, drei Motorsensen und zwei Damen-E-Bikes sollen sie dort mitgehen lassen haben.