Diebesduo am Flughafen Wien gefasst

Ein mutmaßliches Diebesduo konnte am Flughafen Wien gefasst werden. Die Beschuldigten wollten mit hochpreisigen gestohlenen Uhren und Bargeld ausreisen.

Wert der Beute betrug 150.000 Euro

Die Diebstähle in der Ankunftshalle des Airports waren am Montag und am Donnerstag vergangener Woche verübt worden. Der Wert der Beute betrug zumindest 150.000 Euro. Im ersten Fall war laut Polizei ein Mann am Werk, im zweiten ein Duo.