Diebes-Trio soll in Wien und Mödling Einbrüche begangen haben

Ein Trio wird verdächtigt, eine Serie von Einbruchsdiebstählen in Wohnungen und ein Reihenhaus in Wien und Mödling begangen zu haben.

Diebes-Trio wurde von der Polizei geschnappt

Die Gruppe dürfte am 13. November nach Österreich eingereist sein. Das Fahrzeug, das sie benutzten und nach dem gefahndet wurde, wurde am Abend des 16. November gestoppt. Unmittelbar vor dieser Festnahme wird angenommen, dass das Trio einen Einbruch in eine Wohnung in Wien-Floridsdorf verübt hatte.