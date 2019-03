Diebes-Duo wollte sich ins Ausland absetzen: Festnahme in Wien

Für zwei Männer, die mehrere Diebstähle in der Steiermartk verübt haben sollen, war nach einer Routinekontrolle am Wiener Hauptbahnhof Endstation.

Steirische Ermittler haben zwei Diebe in Wien geschnappt: Sie sollen Waren im Wert von mehreren Tausend Euro in Drogerie- und Lebensmittelmärkten sowie Bekleidungsgeschäften in den Bezirken Graz, Graz-Umgebung und Südoststeiermark gestohlen haben. Als sie sich damit offenbar ins Ausland absetzen wollten, kam es zur Festnahme, teilte die Polizei am Dienstag mit.