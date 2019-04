Diebe stahlen sakrale Gegenstände aus Pfarrkirche Biedermannsdorf

Ein Kelch, eine Monstranz, zwei Hostienschalen und Schlüssel für sämtliche Türen ließen Diebe am Samstag aus der Pfarrkirche Biedermannsdorf mitgehen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Diebe waren am Samstagabend in der Pfarrkirche Biedermannsdorf (Bezirk Mödling) am Werk. Gestohlen wurden aus dem Altarbereich ein Kelch und zwei Hostienschalen sowie eine Monstranz aus dem unversperrten Tabernakel, berichtete die Landespolizeidirektion am Sonntag in einer Aussendung. Außerdem nahmen die Unbekannten Schlüssel für sämtliche Eingangs- und Verbindungstüren der Kirche mit.