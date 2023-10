Diebe in NÖ verhaftet: Polizei sucht Besitzer von Klapprad

Die Polizei in Niederösterreich hat Diebstähle in Langenzersdorf geklärt und zwei Verdächtigte festgenommen. Die Beamten suchen den rechtmäßigen Besitzer eines "Prophete"-Klapprads.

Ein 48-jähriger Mann aus Rumänien und ein 67-jähriger Mann aus Rumänien wurden am 6. September 2023 zwischen 02.30 Uhr und 03.30 Uhr dabei beobachtet, wie sie einen E-Scooter am Bahnhof in Langenzersdorf gestohlen haben.

Polizei in NÖ stellte nach Festnahmen Klapprad sicher

Das Opfer meldete den Vorfall sofort der Polizei. Die Beamten der Polizeiinspektion Langenzersdorf konnten die beiden Verdächtigen festhalten und vorübergehend verhaften. Der gestohlene E-Scooter wurde sichergestellt und dem Opfer zurückgegeben. Die Polizisten konnten an dem Aufenthaltsort der Verdächtigen ein Klappfahrrad sowie verschiedene Werkzeuge sicherstellen. Durch umfangreiche Ermittlungen konnte der 67-jährige Beschuldigte mit dem Diebstahl eines E-Fahrrades am Bahnhof Langenzersdorf am 25. August 2023 in Verbindung gebracht werden.

Darüber hinaus konnten die Ermittler den beiden Verdächtigen einen Einbruchsdiebstahl in ein Gartenhaus in Langenzersdorf zwischen dem 4. und 6. September 2023 zuordnen. Die beiden Beschuldigten gestanden die Taten und wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in das örtliche Justizvollzugskrankenhaus eingeliefert. Das sichergestellte Klappfahrrad der Marke "Prophete" konnte bisher keiner Straftat zugeordnet werden. Es wird darum gebeten, das Foto des Klappfahrrads zu veröffentlichen. Die Opfer werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Langenzersdorf unter der Telefonnummer 059133-3247 in Verbindung zu setzen.