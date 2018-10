Diebe hatten es bei Pferd-Messe in Arena Nova auf Reitsättel abgesehen: Fahndung

Anfang Oktober wurden bei der "Apropos Pferd"-Messe in der Arena Nova mehrere Western-Reitsättel im Wert von 10.000 Euro von bislang unbekannten Männern gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwei bislang unbekannte Täter dürften sich am 3. Oktober 2018, gegen 16.45 Uhr, in der Arena Nova in Wiener Neustadt in einen Messestand der Veranstaltungshalle 3 eingeschlichen und von dort insgesamt sieben Western-Reitsättel im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro gestohlen haben.