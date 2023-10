Warum gibt es aktuell so viele Stinkwanzen?

Warum gibt es aktuell so viele Stinkwanzen? ©Canva (Sujet)

Die Wanzen sind zurück: Insekten-Plage in Wien

Auch diesen Herbst haben es Wanzen wieder auf unsere Wohnungen und Häuser abgesehen. Viele Menschen klagen bereits über eine regelrechte "Invasion" in den eigenen vier Wänden, so auch in Wien.

Die Stinkwanzen-Invasion hat einen Grund: Die kleinen Tierchen mögen es gerne warm und verziehen sich bei sinkenden Temperaturen deshalb in menschliche Behausungen.

Stinkwanzen-Invasion in Häusern und Wohnungen

Der warme und trockene Mai und Juni hat die Wanzenart zur vermehrten Eiablage animiert. Nun sind die Nachkommen zu Hunderten auf dem Weg in Häuser und Wohnungen. Doch ein Problem ist das nicht, denn die Insekten sind weder gefährlich, noch übertragen sie Krankheiten.

Sie haben nur eine unangenehme Eigenart: Werden sie angegriffen, versprühen sie ein stinkendes Sekret. Deshalb wird nicht empfohlen, sie mit dem Staubsauger einzusaugen. Außerdem sollte man nicht lüften, wenn es draußen dunkel und innen hell ist. Weitere einfache Tipps, wie man die Stinkwanzen wieder los werden kann, gibt es im Video.

