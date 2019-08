Die "Vorstadtweiber" im Kino erleben: 5 x 2 Tickets für die Staffel-Premiere in Wien gewinnen

Die "Vorstadtweiber" sind zurück. Zum Start der neuen Staffel zeigt ORF, MR Film und Cineplexx die ersten fünf Folgen vor dem offiziellen Serienstart im Kino. Vienna.at verlost 5 x 2 Karten für die Staffel-Premiere in Wien.

Die "Vorstadtweiber" in den Cineplexx Kinos

Am 16. September startet die Staffel um 20:15 Uhr im ORF 1. Fans können bereits vorab am 5. September um 19 Uhr in ausgewählten Cineplexx-Kinos in Wien, Linz, Graz und Salzburg die ersten fünf Folgen sehen.