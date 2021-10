Die Verhandlungen der Metaller gehen in 2. Runde

Am kommenden Montag verhandelt die Metalltechnische Industrie in zweiter Runde den Kollektivvertrag für 2022. Die Gewerkschaft forderte zuletzt eine Lohnerhöhung von 4,5 Prozent.

Am kommenden Montag verhandelt die Metalltechnische Industrie in der zweiten Runde den Kollektivvertrag (KV) für 2022, auf dem Tisch liegt die Gewerkschaftsforderung von 4,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Gibt es keine Einigung, dann wird am nächsten Tag weiter gefeilscht, vorsorglich gibt es auch schon einen vierten Termin, den 21. Oktober. Arbeitgeber wie Arbeitnehmer erwarten zähe Verhandlungen.