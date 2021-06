Die Toten Hosen gehen 2022 auf Jubiläumstour: Konzert in Wien

Für nächsten Sommer haben Die Toten Hosen anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens eine große Jubiläumstour angekündigt. Auch ein Open-Air-Konzert in Wien ist geplant.

40 Jahre Tote Hosen: Jubiläumstour für Sommer 2022 angekündigt

Unter dem Titel "Alles aus Liebe - 40 Jahre Die Toten Hosen" will die Band ab Juni 2022 elf Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz spielen. In Österreich spielen die Toten Hosen am 2. Juli 2022 ein Open-Air-Konzert in der Krieau im Wiener Prater.