Die Toten Hosen gastieren mit neuem Akustik-Album in Wien

Zum neuen Akustik-Album der Toten Hosen - "Alles ohne Strom" erscheint am 25. Oktober - gibt es im Sommer 2020 auch Konzerttermine in Wien und Graz. Wie am Sonntag angekündigt wurde, gastiert die deutsche Band am 4. Juli in der Wiener Stadthalle und am 29. August am Messegelände Graz.