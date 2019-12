Die Stimmen zum Spiel: Wiener Austria gegen Hartberg mit 5:0

Am Samstag erzielte die Wiener Austria gegen Hartberg mit 5:0 den höchsten Heimerfolg seit fast einem Jahr. Hier die Stimmen zum Spiel.

Die Austria darf weiter hoffen. Der unerwartet klare 5:0-Heimsieg gegen Hartberg im "Spiel der letzten Chance" um den Sprung in die Meistergruppe ließ auch so manches Fanherz höherschlagen. "Rapid wir kommen" hallte es Samstagabend im Finish der Partie zaghaft von den Rängen. Eine Woche vor dem großen Wiener Derby empfahl sich vor allem die junge Garde der Violetten.

Der Bundesliga-Premierentorschütze Benedikt Pichler wusste bei seinem ersten Einsatz von Beginn ebenso zu überzeugen wie Dominik Fitz und Manprit Sarkaria. "Benni hat gezeigt, wie gefährlich er sein kann mit seiner Schnelligkeit und Wucht. Die beiden anderen haben auch ein tolles Spiel gemacht", wusste Trainer Christian Ilzer. Er durfte den Heimsieg genießen. "Wir sind in einen Flow gekommen, das ist uns dieser Saison noch nicht so oft geglückt", wusste Ilzer.

Austria schoss Hartberg mit 5:0 ab: Stimmen zum Spiel

Christian Ilzer (Trainer Austria): "Es war ein sehr gelungener Abend. Wir haben nahtlos an die letzten 20 Minuten gegen die Admira angeschlossen. Vor allem in der ersten Halbzeit waren wir extrem präsent. Vorne waren wir in der Bewegung flexibel, haben schnell umgeschaltet. In der zweiten waren schnell zwei Tore da, dann war es wichtig, die Null zu halten. Es war die Chance, noch einmal oben anzudocken. Jetzt heißt es, dran zu bleiben. Es ist wichtig, eine gute Mischung auf dem Platz zu haben. In der Abwehr hatten wir viel Routine, vorne haben es die wilden Jungen richtig gut gemacht."