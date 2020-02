Die Stimmen zum Spiel: TSV Hartberg gegen Rapid Wien mit 2:2

Am Sonntag kämpfte Rapid Wien verbissen gegen den TSV Hartberg, um eine Niederlage abzuwenden. Hier die Stimmen zum Spiel.

Nur wenige Augenblicke haben dem TSV Hartberg zum vorzeitigen Einzug in die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga gefehlt. Weil Rapid in der 93. Minute das 2:2 gelang und danach Austria Wien gegen Salzburg spät einen Punkt holte (2:2), brauchen die Steirer in den ausstehenden Partien gegen den LASK und WSG Tirol noch einen Punkt, um fix zum Kreis der Top sechs zu gehören.