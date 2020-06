Die Stimmen zum Spiel: TSV Hartberg gegen Rapid Wien mit 0:1

Am Mittwoch konnte sich Rapid Wien den Auswärtssieg gegen den TSV Hartberg und somit Platz zwei in der Fußball-Bundesliga sichern. Hier die Stimmen zum Spiel.

Mit dem Sieg gegen TSV Hartberg am Mittwoch setzte Rapid Wien den Erfolgslauf munter fort. Wie auch schon beim 1:0 beim LASK und dem 2:1 gegen den WAC setzte man sich mit einem Tor Unterschied durch. Diesmal war der Erfolg aber durchaus verdient. "Wir haben bis auf die ersten acht Minuten das Spiel kontrolliert, leider haben wir es verpasst, den Sack früher zuzumachen", analysierte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer. Dadurch habe man für die anstehenden Aufgaben, darunter am Sonntag das Retourspiel gegen Hartberg und dann am Mittwoch der Heimschlager gegen Salzburg, keine Kräfte sparen können.

Bitter ist für die Hütteldorfer zudem, dass die Personalproblematik noch einmal größer wurde. Goalie Tobias Knoflach musste schon vor Anpfiff wegen einer Achillessehnenblessur passen, während der Partie schieden Kelvin Arase (Verdacht auf Gehirnerschütterung) und Topstürmer Taxiarchis Fountas (Muskelverletzung) aus. Unabhängig davon sind sieben andere Spieler verletzt. "Unser Videoanalyst ist auch ganz gut, den können wir vielleicht auch noch auf den Spielbericht schreiben", hat Mittelfeldspieler Thorsten Schick seinen Humor noch nicht verloren.

Umso beachtlicher ist die aktuelle Serie des Rekordmeisters, bei dem Dreiergoalie Paul Gartler bei seinem Debüt ohne Gegentreffer blieb. "Es steckt glaube ich keine Mannschaft in Österreich so weg, wie wir das machen", so Schick. Auf große Ansagen wird verzichtet. "Wir schauen von Spiel zu Spiel, das ist derzeit unser Geheimnis. Auf die anderen schauen wir nicht, wir konzentrieren uns auf unsere Leistung und unsere Richtung stimmt", verlautete der Ex-Schweiz-Legionär. Der Vizemeistertitel scheint den Wienern kaum mehr zu nehmen, sofern der Sechs-Punkte-Abzug für den LASK aufrecht bleibt. "Wir haben uns am zweiten Platz festgesetzt, das ist super für uns", so Kapitän Stefan Schwab.

Markus Schopp (Hartberg-Trainer): "Wir haben genauso wie gegen Sturm ein sehr braves Spiel abgeliefert, im Fußball geht es aber ums Tore schießen. Wir schaffen es einfach nicht aus unseren Chancen auch Tore zu machen. Da ist es dann leider so im Fußball, wenn man hinten einen Fehler macht und der Gegner nützt es aus, dann kann man keine Punkte sammeln und so ist es in diesem Spiel auch gewesen. Ich fordere von meinen Spielern ein bisschen mehr Überzeugung und die letzte Bereitschaft ein Tor zu machen. Solange die letzte Bereitschaft nicht da ist, wird es schwierig in dieser Meistergruppe zu punkten."

Dietmar Kühbauer (Rapid-Trainer): "Wir haben bis auf die ersten acht Minuten das Spiel kontrolliert, leider haben wir es verpasst, den Sack früher zuzumachen. Wenn wir den Sack früher zugemacht hätten, hätten wir weniger Kraft aufwenden müssen, was für die nächsten Spiele sehr positiv gewesen wäre. So haben wir bis zum Abpfiff auf der Hut sein und kämpfen müssen, um den Sieg über die Distanz zu bringen."

Zu den Verletzungen: "Arase war kurzfristig weg, da besteht der Verdacht auf Gehirnerschütterung. Es wird wahrscheinlich so sein, dass er nächste Partie sicher nicht dabei ist. Bei Fountas ist es eine Muskelverletzung, da muss man die genaue Untersuchung morgen abwarten."