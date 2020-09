Die Stimmen zum Spiel: Sturm Graz gegen Rapid Wien mit 1:1

Nach dem 1:1-Unentschieden von Sturm Graz und Rapid Wien fielen die Reaktionen in den Teams äußerst unterschiedlich aus. Hier die Stimmen zum Spiel.

Das 1:1 im Fußball-Bundesliga-Duell von Sturm Graz und Rapid ist von den Protagonisten unterschiedlich aufgenommen worden. Die Wiener waren zu Beginn der Partie in Graz nach dem Champions-League-Out unter der Woche quasi nicht präsent, was Trainer Dietmar Kühbauer gehörig ärgerte. Sein Gegenüber Christian Ilzer sah dagegen "eine klare Leistungssteigerung" nach dem torlosen Remis bei St. Pölten.

Unentschieden nach Duell von Sturm Graz und Rapid: Stimmen zum Spiel

Dietmar Kühbauer (Rapid-Trainer): "Ich war überhaupt nicht zufrieden mit der Leistung in der ersten Halbzeit. Wir waren zu elft am Platz, aber man hat es nicht gespürt. Sturm hat mehr investiert, wir waren von der Bewegung und der Leistungsbereitschaft nicht da, wo wir sein müssten. Zweite Halbzeit war es ein anderes Spiel, und schlussendlich bin ich mit dem Unentschieden zufrieden. Ich habe meine Spieler vor dem Match gewarnt und ihnen gesagt, dass Sturm ein anderes Gesicht zeigen wird. Wir müssen nicht nur im Europacup performen, sondern auch in Graz und nächste Woche in St. Pölten."