Die Stimmen zum Spiel: Rapid Wien gegen TSV Hartberg mit 3:1

Mit dem 3:1-Auswärtssieg gegen Hartberg rückte Rapid am Sonntag bis auf einen Zähler an Meister Red Bull Salzburg auf. Hier die Stimmen zum Spiel.

Mit einer überzeugenden Vorstellung hat Rapid am Sonntag im Dreikampf an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga Boden gutgemacht und Selbstvertrauen für das entscheidende Europa-League-Spiel getankt. Die Hütteldorfer siegten in Hartberg mit 3:1, liegen zwei Punkte hinter dem neuen Spitzenreiter LASK und einen Zähler hinter Meister Red Bull Salzburg. Am Donnerstag können sie gegen Molde einen starken Herbst veredeln.