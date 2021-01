Die Stimmen zum Spiel: Rapid Wien gegen Sturm Graz mit 4:1

Trotz 4:1-Heimsieg gegen Sturm Graz am Freitag gab es bei Rapid Wien nur verhaltene Freude über die Tabellenführung. Hier die Stimmen zum Spiel.

Für Rapid hat die Frühjahrssaison der Fußball-Bundesliga mit dem Sprung auf Platz eins begonnen. Durch den 4:1-Heimsieg am Freitag über Sturm Graz stehen die Hütteldorfer zumindest bis Sonntag, wenn Red Bull Salzburg und der LASK erstmals in diesem Jahr ins Geschehen eingreifen, auf der Spitzenposition.

Rapid mit 4:1-Heimsieg gegen Sturm Graz: Stimmen zum Spiel

Dietmar Kühbauer (Rapid-Trainer): "Es war in erster Linie ein wichtiger Sieg, weil wir gegen einen sehr starken Gegner gespielt haben. Sturm war erste Hälfte sehr gut im Spiel, wir waren zu passiv, haben da ein bisschen was falsch gemacht beim Anlaufen. In der 2. Hälfte haben wir etwas umgestellt, die Kontrolle bekommen und verdient gewonnen. Strebinger hat ein unglaublich gutes Spiel gemacht, Sturm hätte in der ersten Hälfte durchaus das eine oder andere Tor mehr machen können. Aber Torhüter sind da, dass sie in heiklen Situationen retten, da war er echt gut. Das freut mich für ihn und die Mannschaft. Ich bin zufrieden. Wir haben begonnen dort weiterzumachen, wo wir im Herbst aufgehört haben."