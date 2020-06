Die Stimmen zum Spiel: Rapid Wien gegen Red Bull Salzburg mit 2:7

Nach der Rekord-Pleite von Rapid Wien im Heimspiel gegen RB Salzburg fielen die Hütteldorfer auf Platz drei zurück. Hier die Stimmen zum Spiel.

Rapids letzte leise Hoffnungen auf den Fußball-Meistertitel sind am Mittwoch mit einer historischen Niederlage beendet worden. Das Heim-2:7 gegen Red Bull Salzburg bedeutete auf nationaler Ebene die höchste Niederlage seit einem 0:6 gegen die Austria 1969. Noch nie seit der Gründung der Bundesliga 1974 kassierten die Hütteldorfer sieben Gegentore.

Die Folge war der Rückfall auf Platz drei, der zwar nicht zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigt, aber immerhin einen Startplatz in der Europa-League-Gruppenphase bringt. Allerdings lauert der WAC nur noch vier Punkte hinter Rapid und hat zudem drei Runden vor Schluss das bessere Torverhältnis.

Trainer Dietmar Kühbauer war nach dem zweiten schweren Debakel in seiner Amtszeit - am 16. Dezember 2018 gab es ein 1:6 bei der Austria - sichtlich gezeichnet, wollte jedoch auch keine Untergangsstimmung verbreiten. "Das ist kein schöner Tag, aber das Leben geht trotzdem weiter", sagte der Burgenländer.

Rekord-Pleite von Rapid gegen RB Salzburg: Stimmen zum Spiel

Dietmar Kühbauer (Trainer Rapid): "Wenn man 1:0 in Führung geht, ist das nicht schlecht. Aber es hat leider nicht lange gehalten. Nach dem 1:2 haben wir dermaßen Probleme vor allem bei ruhenden Bällen bekommen, so kommt ein Resultat zustande, das wehtut. Das 1:1 war in dieser Phase sehr schlecht. Sie haben eben eine Riesenqualität, das muss man anerkennen. Aber wir haben uns dann vor allem bei ruhenden Bällen wirklich nicht gut angestellt. Wir haben jetzt noch drei Runden vor uns. Wir haben eine gute Saison gespielt, wenn wir das heutige Spiel rausnehmen wollen. Wir wollen noch performen und haben noch drei Spiele."