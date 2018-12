Die Stimmen zum Spiel: Rapid Wien gegen FAK

Rapid Wien musste sich gegen die Austria Wien 6:1 geschlagen geben. Hier sind die Stimmen zum Spiel.

Thomas Letsch (Austria-Trainer): “Wir haben keinen guten Herbst gespielt, sowohl was Punkte als auch was die Art und Weise betrifft, wie wir Fußball gespielt haben, aber heute ist es mir gut gelungen, die Mannschaft einzustellen. Jetzt können wir entspannt in die Weihnachtspause gehen. Hinten raus hätten wir sogar noch höher gewinnen können. Wir sind Fünfter, das ist nicht da, wo wir hinwollen.”