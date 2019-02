Die Stimmen zum Spiel: GAK gewinnt 2:1 gegen die Austria Wien

Der GAK hat die Austria Wien gestern Abend mit einem 2:1 besiegt. Die Austria erhielt zwei Platzverweise und kann somit nicht mit einem Finale im eigenen Stadion rechnen.

David Preiß (GAK-Teamtrainer): “Dass Spieler, die am Vormittag noch im Büro gesessen sind, so ein Spiel abgeliefert haben, ist unglaublich. Noch dazu vor dieser Kulisse. Jetzt gehen wir feiern, wir fahren morgen auf Trainingslager. Ich hoffe, das wird ein Trainingslager. Vielleicht schaffen wir das Gleiche wie damals Pasching. Der Fokus liegt aber weiter auf der Meisterschaft.”

Thomas Letsch (Austria-Trainer): “Wenn ich an die Fehler denke, die wir gemacht haben, war es klar zu wenig. Wir hatten ein klares Übergewicht an Chancen, da müssen wir das Spiel frühzeitig entscheiden. Wir sparen uns dann Meter und machen unnötige Fehler, die den Gegner aufbauen. Dass es dann mit acht Spielern schwierig wird, ist klar. Über den Schiedsrichter zu diskutieren, ist müßig. Vor allem bin ich stinkesauer. Das Finale in der Generali Arena findet ohne uns statt, das ist traurig.”