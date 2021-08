Die Stimmen zum Spiel: Austria Wien mit 1:0-Niederlage gegen Red Bull Salzburg

Die Wiener Austria beendete ihre Bundesliga-Partie gegen Red Bull Salzburg mit einer 0:1-Niederlage. Hier die Stimmen zum Spiel.

Als "Arbeitssieg" hat Neo-Trainer Matthias Jaissle den Erfolg seiner Salzburger in der dritten Runde der Fußball-Bundesliga gegen die Wiener Austria bezeichnet. Zwar gewann der Meister am Ende ergebnistechnisch nur knapp mit 1:0, spielerisch konnten die "Bullen" aber erneut überzeugen. 72 Prozent Ballbesitz und 20 Flanken aus dem Spiel heraus sprechen eine klare Sprache. Jaissle sah dennoch gerade gegen tief stehende Gegner noch Aufholbedarf: "Statistiken machen keine Tore."

Austria Wien ohne Sieg gegen Red Bull Salzburg: Stimmen zum Spiel

Matthias Jaissle (Salzburg-Trainer): "Es war ein sehr kampfbetontes Spiel und leicht einzuordnen unter Arbeitssieg, weil es uns der Gegner ganz einfach sehr schwer gemacht hat. Es war keine einfache Partie für uns. Aber wir werden unsere Lehren aus dem Spiel ziehen. Wir müssen gegen so einen Gegner noch zielstrebiger und schneller agieren, damit wir uns für unseren Aufwand belohnen und auch gegen so tief stehende Gegner zu mehr Chancen kommen. "

Manfred Schmid (Austria-Trainer): "Wenn man das Spiel über 90 Minuten betrachtet, geht der Sieg der Salzburger voll in Ordnung, obwohl ich mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden bin. Sie haben fast alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir waren gut im Spiel, haben die Räume gut zugestellt, nur in ein, zwei Situationen haben wir leider die Ordnung verloren und sind dadurch unglücklich in Rückstand geraten. Aber meine Mannschaft hat trotzdem gut darauf reagiert. Mit etwas Glück hätten wir sogar Punkte mitnehmen können."