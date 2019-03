Die Stimmen zum Spiel: Austria Wien gegen Sturm Graz mit 0:1

Am Sonntag musste die Wiener Austria nach dem 0:1 gegen Sturm Graz die nächste Niederlage einstecken, trotzdem ist sie fix für die Meisterrunde qualifiziert. Hier die Stimmen zum Spiel.

Roman Mählich (Sturm-Trainer): “Es war die ganze Zeit eine schwere Ausgangsposition. Wir wollten heute, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht, die von Anfang an zeigt, dass sie das Spiel gewinnen will. Das ist uns gelungen. Ich denke, dass wir Druck aufbauen konnten. Wir hatten gute Laufwege in die Tiefe, haben die Freiräume gut angesprintet. Wir haben das heute gut gemacht. ‘Grozu’ hat einen super Job gemacht.”

Robert Ibertsberger (Austria-Trainer): “Wir waren vom Start weg nicht so hundert Prozent am Platz, wie es Sturm vorgezeigt hat. Sie waren vom Gedanken her immer einen Schritt schneller, wir sind nur hinterhergelaufen. Nach der Roten Karte waren wir im Hintertreffen. Gratulation an Sturm, sie wollten es mehr als wir.”