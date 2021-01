Die Stimmen zum Spiel: Admira gegen Austria Wien

Mit großen finanziellen und sportlichen Herausforderungen ist Austria Wien in den Jänner gegangen. Zumindest sportlich können die Violetten nach dem 4:0 am Dienstag gegen die Admira ein bisschen aufatmen. Das sind die Stimmen zum Spiel.

"Der Start mit sechs Punkten ist natürlich ideal", freute sich Trainer Peter Stöger über die zwei Siege innerhalb von vier Tagen. "Wir haben in der Mannschaft eine kleine Flamme entfacht. Wir wollen nachlegen, aber es wird alles andere als einfach", betonte er im Sky-Interview. Gelegenheit dazu gibt es bereits am Sonntag, wenn mit der WSG Tirol ein direkter Konkurrent um einen Platz in den Top sechs in Favoriten zu Gast ist.