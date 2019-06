Die schönsten Schanigärten und die besten Freizeitprojekte in Wien: Die Gewinner 2019

Auch in diesem Jahr wurden wieder die Preise für die schönsten Schanigärten sowie die besten und innovativsten Freizeitprojekte in Wien verliehen. Das sind die Gewinner des "Goldenen Schani" und der "Goldenen Jetti".

Auch in diesem Jahr stellte sich die Wirtschaftskammer Wien wieder die Frage: "Welcher ist der schönste Gast- bzw. Schanigarten Wiens?"

"Goldener Schani" in Wien verliehen

Als schönster "Klassischer Schanigarten" wurde das Restaurant Jussi ausgezeichnet. Kleinod Stadtgarten erhielt die Auszeichnung für die Kategorie "Im Grünen". In der Kategorie "Versteckte Juwele" ergatterte das Café Diglas den Preis.

"Die Wiener Tourismus- und Freizeitbetriebe sind innovativ unterwegs und erweitern laufend ihr Angebot für unsere Gäste aus dem In- und Ausland. Dieses Engagement holen wir vor den Vorhang und zeichnen es mit unseren Preisen aus. Auch heuer beweisen die Preisträger, aber auch die gesamte Branche, dass sie sich jedes Jahr aufs Neue selbst übertreffen. Besuche in Wiens Gast- und Schanigärten gehören sowohl für Touristen als auch die Wiener Bevölkerung zu den Highlights der Stadt. Laufend neue und spannende Freizeitmöglichkeiten garantieren einen herrlichen Sommer in Wien", sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.