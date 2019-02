Die Premiere von „Club der roten Bänder - wie alles begann“ in Wien

Gestern Abend feierte der Film „Club der roten Bänder - wie alles begann“ Österreich-Premiere im Cineplexx Donau Plex in Wien.

Bei der Premiere in Wien waren unter anderem Regisseur Felix Binder sowie die Hauptdarsteller Tim Oliver Schultz und Damian Hardung („Jonas“) zu Gast. Hunderte Fans begrüßten die TV-Stars am roten Teppich. Diese durften fleißig Autogramm schreiben und für Selfies bereit stehen. Anschließend eröffneten Binder, Schultz und Hardung in zwei ausverkauften Kinosälen offiziell die Premiere.