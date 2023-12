Wir haben die Öffnungszeiten am 8. Dezember 2023 in einem Überblick zusammengetragen.

Wir haben die Öffnungszeiten am 8. Dezember 2023 in einem Überblick zusammengetragen. ©APA (Sujet)

Wir haben die Öffnungszeiten am 8. Dezember 2023 in einem Überblick zusammengetragen. ©APA (Sujet)

Die Öffnungszeiten der Geschäfte am 8. Dezember 2023

Welche Supermärkte und Händler am 8. Dezember geöffnet haben, ist jedes Jahr ungewiss, denn es ist den Betreibern selbst überlassen, wie sie den Feiertag nutzen möchte. Wir haben das Chaos sortiert, und alle Öffnungszeiten an Mariä Empfängnis 2023 in einem Überblick zusammengefasst.

Im Möbelhandel sind Filialen der große Ketten - etwa XXXLutz oder Mömax - von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Auch der Besuch in Baumärkten ist möglich, Betrieb herrscht etwa bei Bauhaus oder Hornbach, ebenfalls von 10 bis 18 Uhr. Die Post wird ihre Filialen geschlossen halten - lediglich in Einkaufszentren macht man eine Ausnahme.

Einkaufen am Feiertag: Hier ist das Shoppen gehen möglich

Einige Supermarktketten haben schon im Oktober ihre Pläne für den 8. Dezember bekannt gegeben. Im Folgenden gibt es eine Übersicht über die einzelnen Öffnungszeiten der Supermärkte und Einkaufszentren.

Öffnungszeiten der Supermärkte und Drogerien am 8. Dezember 2023 in Wien

Supermärkte in Einkaufszentren und Gewerbeparks, die gewisse Betreiberpflichten zu erfüllen haben, können selbst dann geöffnet sein, wenn andere Supermarkt-Filialen normalerweise geschlossen bleiben.

Hofer: alle Filialen von 10 bis 18 Uhr geöffnet

Billa: geschlossen (Ausnahme: Standorte mit Betriebspflicht)

Lidl: geschlossen

Billa Plus: geschlossen (Ausnahme: Standorte mit Betriebspflicht)

Penny: geschlossen (Ausnahme: Standorte mit Betriebspflicht)

Interspar: alle Filialen geöffnet

Eurospar: alle Filialen geöffnet

dm: alle Filialen geöffnet

Bipa: geschlossen (Ausnahme: Standorte mit Betriebspflicht)

Öffnungszeiten der Wiener Einkaufszentren zu Mariä Empfängnis 2023

Einkaufszentren sowie Geschäfte in großen Wiener Einkaufsstraßen sind am 8. Dezember 2023 zumeist geöffnet, einzelne haben jedoch Sonderregelungen bei den Öffnungszeiten:

Auhof Center: geöffnet von 10 bis 18 Uhr

Donauzentrum: geöffnet von 10 bis 18 Uhr

Gerngross: geöffnet von 10 bis 18 Uhr

Lugner City: geöffnet von 10 bis 18 Uhr

Millennium City: geöffnet von 10 bis 18 Uhr

Wien Mitte - The Mall: geöffnet von 10 bis 18 Uhr

Riverside: geöffnet von 10 bis 18 Uhr

Stadion Center: geöffnet von 10 bis 18 Uhr

Galleria: geöffnet von 10 bis 18 Uhr

SCN: geöffnet von 10 bis 18 Uhr

SCS: geöffnet von 10 bis 18 Uhr