Die Österreicher hörten 2020 weniger Radio

Tagesreichweiten sanken im letzten Jahr sowohl bei den ORF-Radiosendern als auch den Privaten. Dennoch hörte jeder Österreicher im Schnitt 196 Minuten Radio am Tag.

Die Tagesreichweite der österreichischen Radiosender in der Gesamtbevölkerung ist im Vorjahr auf 75,7 Prozent gegenüber 77,3 Prozent 2019 gesunken. Das geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Radiotest-Daten für 2020 hervor. Die Österreicherinnen und Österreicher hörten außerdem um fünf Minuten kürzer Radio pro Tag als 2019.

Ö3 bleibt reichweitenstärkster Sender

Auch in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verloren die öffentlich-rechtlichen Sender insgesamt an Tagesreichweite. Waren es 2019 noch 54,6 Prozent, so kamen sie im Vorjahr auf 51,2 Prozent. Die Privatradios erzielten 33,6 Prozent (35,8 Prozent). Ö3 war auch bei den unter 50-Jährigen tagesreichweitenstärkster Radiosender mit 36 Prozent (39 Prozent). Die RMS-Top-Sender kamen auf 33,1 Prozent (35,4 Prozent). Die ORF-Regionalen liegen mit 14,8 Prozent (15,7 Prozent) etwas besser als Kronehit (13,4 Prozent nach 16 Prozent im Jahr davor). Ö1 blieb in der werberelevanten Zielgruppe mit 5,7 Prozent (5,8 Prozent) weitgehend stabil. FM4 legte auch bei den Jüngeren zu (5,5 Prozent nach 5 Prozent 2019).