Die LUSH X BARBIE-Produkte im VIENNA.at-Test

VIENNA.at durfte Produkte aus der LUSH X BARBIE-Reihe, bestehend aus einem Parfüm, einer Bodylotion, einer Seife, einem Peeling und einer Badebombe ausführlich für euch testen.

Barbie Body Balm

Den Barbie Body Balm kann man in fester Form kaufen; er kommt somit komplett ohne Verpackung aus. Er besteht aus Bio-Butter, feuchtigkeitsspendenden Ölen, Kakaomasse und Glitzer. Das Auftragen einer festen Bodylotion war anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, aber danach hatte ich das Gefühl, dass meine Haut richtig gut gepflegt war. Außerdem hielten der süße Duft und der Glitzer sehr lange an, eine kleine Menge war schon ausreichend. Aufbewahren sollte man den Balm am besten in einem Behälter mit Deckel.