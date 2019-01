Die letzte Reise der Wiener Christbäume

Weihnachten ist vorbei und auch die Christbäume verschwinden allmählich aus den Wiener Haushalten. Vor allem die Entsorgung von Tanne & Co ist seit Ende Dezember voll im Gange. Doch was passiert auf der letzten Reise der Weihnachtsbäume?

Jährlich treten rund 170.000 Christbäume ihre letzte Reise Richtung Simmering an. In Simmering werden Tanne & Co gewogen, zerkleinert und verbrannt und dienen dann als Energiespender und sorgen für Strom und Wärme in tausenden Wiener Haushalten.