Die Kino-Film-Highlights im Jahr 2020

2020 ist nicht mehr fern. Da möchte man natürlich wissen, was das Jahr bringt. Zumindest die voraussichtlichen Kino-Film-Highlights können wir schon einmal verraten.

Zu den Kino-Highlights im Jahr 2020 gehören u.a. "Knives Out - Ein Mord zum Dessert", "Bad Boys for Life", "1917", "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle", "Birds of Prey", "Bombshell", "The Gentlemen", "Mulan", "James Bond: Keine Zeit zu sterben" und "Black Widow". Worum es in den Filmen geht und warum sie als die Top-Filme des kommenden Jahres gehandelt werden, seht ihr im folgenden Video.