Die Kinderfreunde laden zum größten Familienfest Wiens

Das Familienfest findet am 8. September.

Das Familienfest findet am 8. September. ©Kinderfreunde Votava

Das Familienfest findet am 8. September. ©Kinderfreunde Votava

Am 8. September findet an 23 verschiedenen Standorten in Wien das größte Familienfest statt. Auf die Besucher wartet Spaß und Unterhaltung.

Gleichzeitig an 23. Standorten veranstalten die Kinderfreunde am 8. September das größte Familienfest Wines. Dort wird gefeiert, gespielt und gelacht. Familien sind eingeladen, an vielfältigen Spielen, Kreativstationen, Geschicklichkeitsparcours, Showprogramme, Puppenbühnen und viele anderen Aktivitäten teilzunehmen.



Familienfest Wien unter dem Motto "30 Jahre Kinderrechte"

Dieses Jahr steht der Welttag des Kindes im Zeichen des großen Jubiläums „30 Jahre Kinderrechte“. Im Jahr 1989 – also genau vor 30 Jahren – haben die Vereinten Nationen ihre Kinderrechtskonvention verabschiedet. Diesen Meilenstein für die Rechte zum Schutz der Kinder feiern die Kinderfreunde in allen Bezirken Wiens.

Die Feste finden - wenn nicht anders angegeben am Sonntag von 14:00 bis 17:00 Uhr statt.