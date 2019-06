Die besten Tipps gegen Hitze und für den Notfall

Die Hitzewelle hält noch weiter an und kann leider auch gefährlich werden. Wir haben einige Tipps, um mögliche Unfälle zu vermeiden und der Hitze zu trotzen.

Tipps gegen die Hitze

Erste-Hilfe-Tipps bei Hitzenotfällen

Sollte der Betroffene ansprechbar sein, diesen sofort in den Schatten bringen oder an einen kühlen Ort. Kleidung etwas öffnen und wenn möglich eine Ruheposition mit leicht erhöhtem Oberkörper einlegen. Anschließend mit kalten, feuchten Tüchern den Nacken und die Stirn kühlen. Wasser und Elektrolytgetränke zum Trinken besorgen.

Schatten und Abkühlung bei Hitzenotfälle



"Ist die Person bewusstlos und atmet normal, dann legen Sie sie in die stabile Seitenlage und alarmieren Sie anschließend den Notruf unter 144. Kontrollieren Sie weiterhin die Atmung bis die Rettung eintrifft", erklärt Dr. Lerche.

Kühlende Tipps für heiße Sommertage

Viel trinken: An heißen Tagen braucht der Körper viel Flüssigkeit. Getränke ohne Zucker löschen besser den Durst. Vor allem auch ältere Menschen sollten ans Trinken erinnert werden.

Lauwarm duschen und leichtes Essen

Lauwarm duschen: Kalt duschen ist weniger zu empfehlen, da dies die Durchblutung vermindert und in der Folge das Hitzegefühl steigen kann.

Lüften und abdunkeln: Um etwas Abkühlung zu erhalten, sollte die Wohnung früh morgens und in der Nacht gelüftet werden. Tagsüber die Räume komplett abdunkeln.

Faulenzen bei diesen Temperaturen erlaubt

Was tun wenn Kind und Tier im heißen Auto eingesperrt sind?

Hitze im Auto kann lebensgefährlich werden. Hier muss sofort gehandelt werden. Was tun?

"Sieht man ein Kind oder ein Tier, das in einem heißen Auto zurückgelassen wurde, sollte man sich umsehen, ob der Fahrzeuglenker in der Nähe ist. Dazu kann man auch Passanten befragen und um Mithilfe bitten. Diese können z. B. auch in nahen Geschäften nachfragen, während man selbst Polizei, Feuerwehr oder ÖAMTC verständigt", rät ÖAMTC-Jurist Nikolaus Authried zu raschem, aber überlegtem Handeln.