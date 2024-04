Die beliebtesten Ärzte Wiens im Jahr 2023 bei DocFinder

Seit 2009 können die Österreicher ihre Arztbesuche auf DocFinder.at bewerten und von ihren Erfahrungen berichten. Auch heuer hat das Onlineportal wieder den "Patients' Choice Award" vergeben - wir haben die beliebtesten Ärzte im Jahr 2023 in Wien in 13 Fachrichtungen im Überblick.

Einfühlsam, kompetent, geduldig - die Anforderungen, die Patienten an ihre Ärzte stellen, sind zurecht umfassend. Vor allem wenn es um die Gesundheit geht, will man sich in guten Händen wissen.

Patients' Choice Award: Das sind die beliebtesten Ärzte 2023 in Wien

Im Rahmen des "Patients' Choice Awards 2023“ wurden nun wieder jene Mediziner in 35 Fachrichtungen in allen neun Bundesländern ausgezeichnet, die im vergangenen Jahr in der Gunst der Patienten ganz oben standen. VIENNA.at hat die besten Ärzte 2023 in Wien für Sie zusammengefasst: